Проект по сохранению атлантических моржей на Оранских островах стартует в 2020 году

19.11.19 19:58

Фото WWF/Николай Гернет

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы WWF совместно с партнерами запускает трехлетний проект по сохранению краснокнижного атлантического моржа, обитающего на Оранских островах, сообщила "Интерфаксу" координатор природоохранных проектов Баренц-отделения WWF Маргарита Лескова во вторник.

Оранские острова - самые северные острова архипелага Новая Земля (Архангельская область), их общая площадь составляет около 3 кв.км. На этой территории, а также на Земле Франца-Иосифа и Шпицбергене обитает северная группировка атлантического моржа. В частности, Оранские острова выбирают самки моржей с потомством из-за пологих берегов и насыщенной кормовой базы.

"По данным IUCN (International Union for Conservation of Nature, Международный союз охраны природы - ИФ), общая численность атлантического подвида моржей в Арктике достигает 20 тыс. особей. Но мы до сих пор не знаем, сколько моржей в российской Арктике, с 2009 года нам удалось хорошо изучить южную группировку атлантических моржей в Печорском море - около 4 тыс. особей. Что касается северной группировки, эксперты пока не могут дать точных оценок, сколько же там моржей, известно только, что речь идет о тысячах особей", - рассказала Лескова.

Она добавила, что экологи обеспокоены растущими угрозами для атлантических моржей на Оранских островах. Во-первых, из-за изменения климата сокращается площадь льда, и моржам приходится искать новые места для лежбищ. Во-вторых, загрязнение Мирового океана приводит к накоплению вредных веществ в тканях моржей, поскольку они питаются моллюсками, которые, в свою очередь, служат фильтром для океанических вод, и это негативно сказывается на здоровье всей популяции. В третьих, развитие судоходства по Северному морскому пути беспокоит животных, особенно самок моржа с детенышами.

"Еще один фактор, который необходимо выделить, это развивающийся туризм в Арктике. Круизные суда подходят близко к животным, потому что туристам хочется увидеть моржей вблизи, но это может их напугать. Особенно опасны неконтролируемые непосредственные визиты туристов на лежбища - животные пугаются людей, на лежбище может возникнуть давка, и пострадают самые слабые особи - больные или детеныши", - объяснила Лескова, добавив, что пока разработанные экологами правила посещения лежбищ атлантических моржей приняты только в Ненецком автономном округе.

Вместе с WWF над проектом будут работать нацпарк "Русская Арктика", ученые научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" и института проблем экологии и эволюции РАН.

По словам представителя отделения WWF, на первом этапе проекта в 2020 году экологи с учеными намерены установить спутниковые метки на моржей, которые в течение года будут передавать данные о перемещениях животных, о том, какую именно акваторию вблизи островов они используют и куда мигрируют, покидая лежбище в конце осени.

"Это важно, так как мимо Оранских островов пролегает Севморпуть, и у нас есть информация, что суда могут систематически нарушать законодательно установленную 12-мильную охранную зону нацпарка "Русская Арктика", как это происходит с островами Ненецкого заповедника в Печорском море. Если опасения подтвердятся, будем обращаться в Минтранс и прокуратуру", - отметила Лескова.

Кроме того, ученые возьмут пробы для токсикологических и генетических исследований, которые пройдут в научно-производственном объединении "Тайфун" и институте общей генетики. Генетический анализ поможет установить степень родства между северной и южной группировкой моржей.

Также в 2020 году на Оранских островах установят домик для ученых, фотоловушки, проведут съемку лежбищ с помощью квадрокоптера.

Кроме того, попутно ученые будут собирать данные об обитающих на этих островах белых медведях и их соседстве с моржами. В 2014 году выяснилось, что Оранские острова привлекают не только самок моржей - там создают берлоги и приносят по весне потомство и белые медведицы.

По оценкам WWF, общая стоимость трехлетнего проекта составляет 12 млн рублей.