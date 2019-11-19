Госдума приняла в I чтении законопроект о развитии виноделия в РФ

19.11.19 17:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Госдума на пленарном заседании во вторник единогласно приняла в первом чтении депутатский законопроект "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".

Как заявил парламентским журналистам спикер палаты Вячеслав Володин, законопроект призван создать отрасль практически с нуля. "Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли - практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия", - сказал он.

По его словам, "российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны". "Законопроект создает для этого все условия: формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок", - уточнил он.

Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".

Согласно пояснительной записке, законопроект нацелен на увеличение количества российских виноградников и виноделен. К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные организации и вузы, которые в процессе научной и образовательной деятельности осуществляют производство продукции виноградарства и виноделия. При этом закон не будет распространяться на граждан, которые делают в личном подсобном хозяйстве вино для личных целей и не собираются им торговать.

Законопроект устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, а также вводит требование о ведении обязательного декларирования урожая винограда.

Предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградо-винодельческих зон, которые будут проводить оценку продукции.

Кроме того, законопроект вводит понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения, в рамках которой предлагается учитывать территориальное деление виноградопригодных земель РФ, говорится в записке. Он также вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.

В проекте закона приводится в соответствие терминология, используемая в виноделии. "В законопроекте определяются такие понятия, как "вино", "крепленое вино", "игристое вино", "виноградосодержащий напиток", "виноградные насаждения", "виноградник", "виноградо-винодельческая зона", "винодельческое предприятие", - говорится в пояснительной записке.

Помимо этого, разработчики указали, что в проекте закона учтена необходимость закрепления технологических правил производства винодельческой продукции, сохранения централизованного государственного регулирования и контроля в области виноделия. Для исключения обмана потребителей предлагается ввести "обязательные требований к этикетке винодельческой продукции, позволяющих четко отделять вино, крепленое вино, игристое вино от иной винодельческой продукции".

Разработчики предлагают также установить единые требования для отечественной и импортируемой продукции.

Для противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроект вводит специальные нормы, определяющие, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также устанавливается запрет на ее производство и оборот.

В своем отзыве на законопроект думский комитет по экономической политике предложил провести частичную либерализацию рекламы российского вина в СМИ и проработать вопрос легализации онлайн-продажи вина.

Как сообщалось, это уже второй законопроект о развитии виноградарства и виноделия, которому Госдума пытается дать путевку в жизнь. Первый, также инициированный депутатами, был внесен в Госдуму в июле 2017 года, принят в первом чтении в ноябре 2017 года, во втором чтении - в июле 2019 года.

Однако, как заявил на пленарном заседании Госдумы 10 октября этого года ее спикер Вячеслав Володин, "подготовили плохой законопроект и не оправдали поручение, которое было дано". "Законопроект не решает вопросов защиты отрасли, отечественного производителя, вопрос формирования отрасли, которой у нас не было - виноградарства, виноделия", - уточнил он.

На том заседании Госдума отклонила законопроект, обсуждение которого шло с июля 2017 года.

В октябре же группа депутатов во главе с руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым внесла новую версию законопроекта о развитии в РФ виноградарства и виноделия, который и был принят в первом чтении во вторник.