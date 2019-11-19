Водитель погиб при опрокидывании БЕЛАЗа на разрезе в Кузбассе

19.11.19 17:42

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Доследственная проверка организована по факту гибели водителя самосвала, который опрокинулся во время разгрузки на разрезе "Кийзасский" вблизи города Мыски (Кузбасс), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по региону во вторник.

"Предварительно установлено, что 38-летний водитель самосвала заехал на преграждающий вал, стал разгружаться. БЕЛАЗ опрокинулся и упал с высоты около 15 метров. Погибшего в машине обнаружил мастер", - сказал сотрудник пресс-службы.

В ходе проверки, в том числе будет установлено, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности.

Вместе с тем пресс-служба ООО "Разрез Кийзасский" в распространенном во вторник официальном заявлении утверждает, что несчастный случай произошел в подрядной организации разреза - ООО "Современные технологии". Компания также опровергает тот факт, что автомобиль производил разгрузку.

"В момент произошедшего водитель не выполнял наряд, связанный с производственной деятельностью предприятия. Автомобиль был порожний, разгрузку не производил, около получаса до несчастного случая стоял без движения", - говорится в сообщении предприятия.