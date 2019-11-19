Противотанковые снаряды нашли на стройке в нижегородском Дзержинске

19.11.19 17:56

© РИА Новости. Антон Денисов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Несколько десятков противотанковых снарядов было обнаружено на строительной площадке в Дзержинске (Нижегородская область), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону во вторник.

"Поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на Заревской объездной дороге обнаружены 40 предметов похожих на снаряды", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии идентифицировали находку - это оказались противотанковые 125 мм снаряды без взрывателей.

"Угрозы не представляют, решается вопрос о дальнейшей утилизации", - отмечается в пресс-релизе.

Местные СМИ сообщают, что на площадке велись подготовительные работы к строительству дома.