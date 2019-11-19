Смольный одобрил рост тарифов за коммунальные услуги с 1 июля 2020 года на 3,5%

19.11.19 17:52

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга одобрили повышение тарифов на коммунальные платежи на 3,5% с 1 июля 2020 года.

Как сообщил на заседании правительства во вторник глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, правительством РФ для Санкт-Петербурга установлен предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги в размере 3,8 %, комитет предлагает установить предельный индекс на уровне 3,5%. В среднем прирост платы по типовым квартирам составит 3,3%.

"С июля 2020 года нас ждет очередное изменение платы за жилищные коммунальные услуги. Одобрено увеличение платы граждан на 3,5%. На 3% изменяется плата за отопление и горячее водоснабжение, холодное водоснабжение ,водоотведение, газоснабжение. Тариф на поставку электрической энергии увеличится на 5%. Для нанимателей жилых помещений также с 1 июля меняется плата за содержание и ремонт жилого помещения, увеличивается на 3,5%. В целом рост составит 65 рублей за коммунальные услуги на человека в месяц и порядка 30 рублей за жилищные услуги для нанимателей", - сказал Коптин журналистам, комментируя одобренное правительством повышение тарифов.

Власти города также приняли решение пока не вводить двухкомпонентный тариф для граждан, поскольку это приведет к росту платы за горячее водоснабжение на 21% при снижении платы за отопление на 8,5%. Помимо этого, на заседании во вторник было одобрено предложение о продлении еще на год моратория на мусорную реформу. Плата за вывоз твердых коммунальных отходов пока останется в составе жилищных услуг, отметил глава комитета.