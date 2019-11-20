Брат мэра Петропавловска-Камчатского стал фигурантом дела о передаче взятки главе города

20.11.19 06:19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении брата подавшего 19 ноября в отставку мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в среду старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"По версии следствия, подозреваемый взял 200 тысяч рублей для передачи их в качестве взятки мэру, действуя в интересах и по поручению последнего", - сказала Матафонова.

Она уточнила, что фигурантами по этому уголовное делу также проходят директор муниципального казенного учреждения (МКУ) " Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского" и еще один житель краевого центра - индивидуальный предприниматель.

Директору, также как и брату мэра, инкриминируется посредничество во взяточничестве (ч.3 ст. 291.1 УК РФ), а предпринимателю - дача взятки и (ч.4 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, в начале 2019 года индивидуальный предприниматель через директора МКУ передал деньги брату мэра, который, также в качестве посредника, должен был передать взятку Иваненко.

"Коммерсант рассчитывал, что за эти деньги глава Петропавловск-Камчатского городского округа окажет его ИП содействие при заключении муниципальных контрактов со Службой автодорог Петропавловска-Камчатского, договоров подрядов и субподрядов на выполнение различных работ для муниципальных нужд, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и т.д.", - сказала представитель СКР.