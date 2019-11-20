Циклон нарушил энергоснабжение в восьми населенных пунктах Сахалина

20.11.19 06:21

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Электроснабжение, нарушенное циклоном, восстанавливают в восьми населенных пунктах в пяти районах Сахалина, сообщает в среду пресс-служба Главное управление МЧС региона.

"По состоянию на утро 20 ноября в результате действующего циклона нарушено электроснабжение в 8 населенных пунктах: селах Павино Холмского района, Усково Тымовского района, Охотское Корсаковского района, Белинское Томаринского района, Ольшанка, Орлово, Трудовик Углегорского района и частично в городе Невельск", - говорится в сообщении.

В работах по восстановлению электроснабжения задействованы четыре ремонтные бригады ПАО "Сахалинэнерго (12 человек, 5 единиц техники).

Паромная переправа закрыта до улучшения метеоусловий.

Участок главной автотрассы Сахалина, соединяющей юг с севером острова, закрытый вечером во вторник из-за метели, открыт для проезда всех видов транспорта.