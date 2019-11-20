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20.11.19 06:27
Власти Приамурья подтвердили увольнение директора колледжа и замминистра образования после инцидента со стрельбой
"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов. Помимо этого, покинул свой пост заместитель министра образования и науки области Олег Якутов. Он написал заявление по собственному желанию", - сообщили в среду в региональном Минобразования.
В министерстве отметили, что решение об увольнении Петухова принято по результатам служебной проверки после чрезвычайного происшествия в колледже. Исполняющим обязанности руководителя колледжа назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских, работающая в колледже с 1999 года.
Ранее об увольнении директора колледжа и заместителя министра образования области агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщил информированный источник в правительстве региона.
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