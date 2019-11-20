Один из трех пострадавших во время стрельбы в амурском колледже выписан из больницы

20.11.19 06:31

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Реанимационные мероприятия завершены по всем пострадавшим во время стрельбы в одном из колледжей Амурской области, один из подростков выписан из больницы, сообщили журналистам в Минздраве области.

"Один из 17-летних пациентов областной детской клинической больницы выписан в понедельник в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. Его ровесник переведен из реанимации в отделение, получает необходимое лечение, его состояние средней степени тяжести", - сообщили в Минздраве региона.

И.о. заместителя главного врача по хирургии Благовещенской городской клинической больницы Петр Иванощук, где был прооперирован третий пострадавший 20 лет, отмечает положительную динамику в состоянии пациента.

"Пациент находится в отделении, состояние мы пока оцениваем как тяжелое, стабильное, с положительной динамикой. На сегодняшний день осложнений нет, однако период возможных осложнений, характерных для полученных травм, пока не миновал. Пациент активен, пытается вставать", - цитирует Минздрав области Иванощука.