Медвежонка-сироту, вышедшего к людям на юге Сахалина, отвезут в местный зоопарк

20.11.19 06:36

© РИА Новости. Сергей Красноухов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Медвежонка-сироту, вышедшего к людям на юге Сахалина, отправят пока в зоопарк Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба областного Минлесхоза в Инстаграм.

"Сегодня сотрудники Холмского лесничества, выехав по обращению граждан о встрече с медведем, обнаружили медвежонка-сеголетка в районе села Яблочное. По внешним признакам животное здорово. В ходе осмотра выяснилось, что медвежонок на первом году жизни потерял мать", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, так как медведи на Сахалине уже находятся в берлогах, "стало ясно, что медвежонок не выживет в дикой среде без материнской помощи".

Руководство Минлесхоза региона договорилось поместить животное в Южно-Сахалинский зоопарк для ветеринарного осмотра и карантинирования.

Сотрудники Холмского лесничества без труда отловили животное и временно поместили его в вольере для собак с теплой будкой, накормили медвежонка.