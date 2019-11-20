Сибирские археологи нашли в Денисовой пещере на Алтае скульптуру пещерного льва, изготовленную 45 тыс. лет назад

20.11.19 07:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск) обнаружили в Денисовой пещере на Алтае фигурку пещерного льва, изготовленную около 45 тыс. лет назад, сообщил журналистам главный научный сотрудник ИАЭТ Михаил Шуньков.

"Фигурка была обнаружена в 11-м слое пещеры (...) Фигурка, изготовленная из бивня мамонта, это фигурка пещерного льва", - сказал он, добавив, что в длину фигурка имеет 4,2 см

"Однозначно ответить (на вопрос о назначении фигурки - ИФ) невозможно", - добавил он.

Возраст фигурки - от 45 до 50 тыс. лет, сказал он, не исключив, что фигурка могла быть изготовлена жившими в пещере представителями подвида древних людей - денисовцами - под влиянием человека современного облика (homo sapiens), активно расселявшихся по миру в это время.

Голова фигурки не сохранилась, но в целом она воссоздает общий облик хищника, готовящегося к прыжку, фигурка украшена орнаментом в виде насечек. На фигурке найдены остатки красной охры, то есть скульптура была окрашена, возможно, кровь символизировала раненое животное.

По стилистике фигурке напоминает фигурки из пещер на границе Франции и Германии, Южной Франции и т.д., но на сегодняшний день является одним из самых древних подобных артефактов.

Также, сказал Шуньков, в южной галерее Денисовой пещеры найдены костяные орудия и украшения начала верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры.

"На сегодняшний день в Денисовой пещере собрана наиболее представительная коллекция костяных орудий", - отметил Шуньков.

Среди орудий - костяное шило, костяные лопаточки, подвески из зубов различных животных, скорлупы страуса и хризолита, некоторые украшения украшены орнаментом в виде насечек.

По археологическим данным, денисовский человек - самостоятельный подвид древних людей - появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тыс. лет назад. Также в пещере найдены следы неандертальцев, которые обитали на Алтае 50-70 тыс. лет назад, их следы были найдены главным образом в соседних пещерах - Чагырской и Окладникова.