Правительство РФ согласилось с переходом на новую систему ж/д тарифов с 2026г

20.11.19 08:40

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития, ФАС, Минтранс и Минфин совместно с ОАО "Российские железные дороги" до 30 января 2021 года должны представить в правительство новую модель тарифного регулирования в области грузовых железнодорожных перевозок, чтобы она вступила в действие с 1 января 2026 года.

Соответствующие положения зафиксированы в протоколе совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое состоялось 12 ноября, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Основные черты новой тарифной модели ранее описывали представители РЖД. Предполагается, что она будет работать по принципу "калькулятора", автоматически рассчитывающего ставки на перевозку конкретного груза по конкретному маршруту с учетом дополнительных потребностей клиента.

Также глава монополии Олег Белозеров упоминал о ранее анонсированном сближении тарифов для металлургов (снижении стоимости перевозки готовой продукции и подорожании транспорта сырья) и о смещении акцентов в тарификации перевозок угля так, чтобы дешевле обходились не дальние, преимущественно экспортные перевозки, как сегодня, а внутренние, короткие, напоминает газета.

Более подробно об основных чертах новой концепции сообщал в октябре глава департамента методологии тарифообразования монополии Владимир Варгунин. Она предусматривает индивидуальные тарифные решения для конкретного клиента и маршрута, формирование тарифов на основании характеристик вагона, а не груза в нем, единую потонно-повагонную тарификацию, полную унификацию тарифа на порожний пробег, добавляет издание.

Между тем представитель ФАС заявил "Коммерсанту", что ведомство выступает за сохранение тарифной нагрузки по принципу "инфляция минус" и после 2025 года для всех грузов. "Доходы РЖД должны развиваться за счет наращивания грузовой базы, а не возможностей по лоббированию "новых" тарифных систем", - подчеркнул он. Прорыв в конкурентоспособности будет достигаться с развитием трех независимых от монополии общесетевых перевозчиков - сразу после 2025 года, добавил собеседник газеты.

Два ее источника в органах власти и два в отрасли отметили, что сроки, поставленные в поручении, очень жесткие. Один из собеседников на рынке добавил, что сегодня РЖД винят в несбалансированности инвестиционной программы недропользователей, которые вовремя не ввели в эксплуатацию месторождения (хотя они и не обязаны их вводить). Однако теперь, когда зафиксировано изменение тарифной модели с 1 января 2026 года, недропользователям еще труднее планировать ввод - ведь транспортная составляющая становится непрогнозируемой.

"Это удар по инвестиционному климату. Самое худшее, что для него можно сделать, - это сказать, что тарифы госмонополий будут неизвестно какие", - согласился другой собеседник издания. Он также отметил, что непонятно, в чем цель реформы: можно нарастить перевозки низкорентабельных щебня, угля, зерна, но перевозку высокодоходных грузов нельзя увеличить тарифами, так как нефтегрузы все равно уходят в трубу "Транснефти", а у других грузов транспортная составляющая в цене настолько невелика, что существенно простимулировать рост объемов будет невозможно.

По его мнению, реформы железнодорожных тарифов никогда не доходят до счетной стадии, поскольку непонятна конечная цель, ведь прибыльность монополии прямо зависит от того, какой ее хочет видеть государство.