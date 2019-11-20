Аэропорт Краснодара не отправляет рейсы из-за тумана

20.11.19 08:50

© РИА Новости. Руслан Кривобок

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Более десятка утренних авиарейсов задержаны в аэропорту Краснодара в среду по погодным условиям, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе воздушной гавани.

"В расписании международного аэропорта Краснодар произошли изменения, связанные с туманом. По данным на 08:00 мск, на вылет задержано 11 рейсов. Улучшение погодных условий ожидается к 10:00 мск", - сказал сотрудник пресс-службы.

Задержаны, в частности, семь рейсов в Москву -авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа","Россия", S7 Airlines и Utair.

Также изменено время вылета рейсов в Белград авиакомпании Air Serbia, Екатеринбург авиакомпании "Победа", Минск авиакомпании Belavia, Тель-Авив авиакомпании "Уральские Авиалинии" и Уфу авиакомпании "КрасАвиа".

В пресс-службе уточнили, что три воздушных судна, следующих в Краснодар, были перенаправлены на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Сочи. Рейс авиакомпании "Турецкие Авиалинии" в Стамбул - отменен.

Все ранее задержанные рейсы планируется обслужить до 14:30 мск. С пассажирами работают представители авиакомпаний.