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20.11.19 08:55
По подозрению в поджоге храма в Татарстане задержана местная жительница
"В ходе допроса задержанная дала признательные показания", - говорится в пресс-релизе.
По данным МВД, 33-летняя задержанная проживает в Зеленодольске и с 2010 года состоит на психиатрическом учете.
Ранее сообщалось, что вечером 13 ноября загорелась южная стена часовни с внешней стороны, при этом двери здания были закрыты на замок. Вскоре пожарные потушили огонь.
При изучении видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения установлено, что незадолго до пожара со стороны леса к церкви вышла женщина с пакетом в руках. Она зашла за здание церкви и находилась там около получаса, затем быстрым шагом направилась назад той же дорогой. Через несколько минут началось задымление.
Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч.2 ст.167 УК РФ).
Осенью 2013 года в Татарстане произошла серия поджогов церквей. В декабре 2013 года МВД Татарстана сообщило о задержании пятерых подозреваемых в поджогах церквей, они оказались исламистами.
Власти Татарстана позиционируют республику как образец межконфессионального согласия.
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