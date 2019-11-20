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20.11.19 08:57
Морозы стали причиной частичной отмены школьных занятий в Тюменской области
Так, в Ялуторовске и Заводоуковске из-за 25-градусного мороза в первую смену не учатся школьников начальных классов, сообщают городские комитеты образования.
В Ишиме отменены занятия у младшеклассников, которые учатся во вторую смену, сообщается на сайте городской Единой дежурно-диспетчерской службы.
В Тюмени и Тобольске, где утром было минус 20-23 градуса, школы работают в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что во вторник из-за сильных морозов были отменены занятия с первого по четвертый классы во всех городах Тюменской области. В Ханты-Мансийске 19 ноября в первую смену не учились школьники 1-9 классов, в Сургуте - 1-6 классов.
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