Российские военные в Крыму отработали наведение на цели авиации

20.11.19 09:05

© РИА Новости. Евгений Одиноков

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Учебно-методический сбор авиационных наводчиков морской авиации и ПВО прошел на аэродроме Черноморского флота (ЧФ), сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"На аэродроме ЧФ в поселке Новофедоровка прошел учебно-методический сбор специалистов, осуществляющих наведение на цели самолетов и вертолетов морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ", - сказал Рулев.

Он сообщил, что участники сбора ознакомились с авиационной техникой, стоящей на вооружении сил флота, ее боевыми возможностями в различных вариантах ракетного и бомбового вооружения.

В ходе практических занятий авиационные наводчики отработали отдельные элементы управления беспилотным летательным аппаратом, осуществили при помощи технических средств тренировочное наведение вертолета Ми-8 на заданную цель, провели мероприятия по маскировке на местности пункта наведения, опробовали на практике новые средства навигации.