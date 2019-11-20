Ростех вложит более 1,2 млрд руб. в модернизацию литейного производства на Курганмашзаводе

20.11.19 09:10

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Госкорпорация "Ростех" вложит более 1,2 млрд рублей в модернизацию литейного производства на "Курганмашзаводе" (входит в НПО "Высокоточные комплексы" "Ростеха"), сообщила пресс-служба госкорпорации.

Поставки нового оборудования начнутся в 2020 году, инвестиционный проект рассчитан до 2025 года. В первую очередь, будут закуплены станки и оборудование для изготовления новой кузнечной и литейной оснастки - инструментов и приспособлений, используемых при изготовлении деталей и заготовок различного назначения.

"Внедрение новых технологий повысит производительность труда, товарное качество и снизит себестоимость продукции. Соответственно, завод станет более конкурентоспособным и получит дополнительные перспективы на рынке гражданской продукции. Объемы стального литья вырастут вдвое - до 3 тыс. тонн в год. Кузнечное производство расширит номенклатуру и увеличит выпуск продукции в 4 раза - до 2,5 тыс. тонн в год", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Олега Евтушенко.

Ранее сообщалось, что "Курганмашзавод" приступил к обновлению станочного парка в рамках программы технического перевооружения.

С июня 2018 года ПАО "Курганмашзавод" входит в НПО "Высокоточные комплексы" ГК "Ростех".

ПАО "Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса. Помимо продукции ВПК, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.