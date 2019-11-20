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20.11.19 09:15
Главная ледовая переправа открылась на Ямале
"С шести часов утра на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, для гусеничных - общей массой до 5 тонн", - отметил начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог дорожной дирекции ЯНАО Александр Симонов, слова которого приводятся в сообщении.
Движение по переправе осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме.
Всего на переправе будут три полосы для движения. Обустройство двух остальных начнется на днях.
В прошлом году ледовую переправу для проезда открыли на неделю позже - 26 ноября.
Как сообщалось, в 2017 году переправа открылась 30 ноября, в 2016 году - 21 ноября. В 2015 году переправа открылась 25 ноября, в 2014 и 2013 годах - 27 ноября.
Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться только на пароме, зимой - по зимнику, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке или вертолетов.
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