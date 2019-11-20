Главная ледовая переправа открылась на Ямале

20.11.19 09:15

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Вездеходы на воздушной подушке прекращают перевозку пассажиров через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги, в среду для движения открылась ледовая переправа, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

"С шести часов утра на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, для гусеничных - общей массой до 5 тонн", - отметил начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог дорожной дирекции ЯНАО Александр Симонов, слова которого приводятся в сообщении.

Движение по переправе осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме.

Всего на переправе будут три полосы для движения. Обустройство двух остальных начнется на днях.

В прошлом году ледовую переправу для проезда открыли на неделю позже - 26 ноября.

Как сообщалось, в 2017 году переправа открылась 30 ноября, в 2016 году - 21 ноября. В 2015 году переправа открылась 25 ноября, в 2014 и 2013 годах - 27 ноября.

Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться только на пароме, зимой - по зимнику, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке или вертолетов.