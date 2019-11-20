Владельцы мусорного полигона в Омской области стали фигурантами уголовного дела

20.11.19 09:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении владельцев АО "Полигон", эксплуатирующих мусорную свалку под Омском без лицензии, сообщает прокуратура Омской области.

Расследование дела ведется по ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна и это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).

"Полигон" размещает отходы на двух площадках накопления (временного хранения) на земельном участке, расположенном рядом с селом Надеждино Омского района. Там от организаций и индивидуальных предпринимателей принимаются и размещаются отходы 4 и 5 классов опасности.

Однако, по информации ведомства, Надеждинский полигон в государственный реестр объектов размещения отходов не внесен, а значит складывать там отходы запрещено. Кроме того, у предприятия нет лицензии на сбор, транспортированию, обработку и утилизацию отходов I-IV классов опасности.

Прокуратура направила в суд иск о признании деятельности АО "Полигон" по размещению отходов на Надеждинском полигоне незаконной и требует прекратить использовать полигон для размещения отходов.

По данным регионального минстроя, сейчас на территории Омской области лицензии на размещение твердых бытовых отходов имеют только два полигона - Кировский и Ленинский. Оба принадлежат регоператру по обращению с ТКО - компании "Магнит".