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20.11.19 09:23
Владельцы мусорного полигона в Омской области стали фигурантами уголовного дела
Расследование дела ведется по ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна и это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).
"Полигон" размещает отходы на двух площадках накопления (временного хранения) на земельном участке, расположенном рядом с селом Надеждино Омского района. Там от организаций и индивидуальных предпринимателей принимаются и размещаются отходы 4 и 5 классов опасности.
Однако, по информации ведомства, Надеждинский полигон в государственный реестр объектов размещения отходов не внесен, а значит складывать там отходы запрещено. Кроме того, у предприятия нет лицензии на сбор, транспортированию, обработку и утилизацию отходов I-IV классов опасности.
Прокуратура направила в суд иск о признании деятельности АО "Полигон" по размещению отходов на Надеждинском полигоне незаконной и требует прекратить использовать полигон для размещения отходов.
По данным регионального минстроя, сейчас на территории Омской области лицензии на размещение твердых бытовых отходов имеют только два полигона - Кировский и Ленинский. Оба принадлежат регоператру по обращению с ТКО - компании "Магнит".
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