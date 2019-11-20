Костяную фигуру птицы эпохи неолита нашли археологи в Новосибирской области

20.11.19 09:49

Фото с сайта Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН)

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Института археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск) обнаружили уникальное культовое сооружение в Венгеровском районе Новосибирской области, сообщил журналистам заведующий отделом эпохи палеометалла института академик Вячеслав Молодин.

"Здесь совершенно замечательный комплекс эпохи раннего неолита. В раннем неолите азиатской части, европейской части севера Евразии мы находим сочетание погребальных комплексов, поселений и культовых комплексов", - сказал он.

К культовому комплексу относится узкий ров, окруженный небольшими ямами, в которых лежали череп собаки, кости животных и птиц, фрагменты керамики и каменные орудия.

В верхней части рва была найдена фигура птицы, выполненная из лопатки крупного животного (лося или гигантского оленя).

"Она уникальна, аналогов нет", - сказал Молодин.

В качестве крыла было использовано пешневидное орудие из рога, естественная текстура поверхности которого напоминает сложенные перья. Сама лопатка, из которой оформлена фигура птицы, также использовалась в качестве орудия с режущим краем.

Под птицей находилась объемная роговая скульптура головы лося с креплением.

Академик отметил, что подобные изделия, известные в неолитических памятниках Северной Европы, интерпретируются как навершия жезлов.

Ранненеолитический культовый комплекс находится на памятнике "Усть-Тартас-1" на террасе левого берега займища Таи (проточного озера), соединенного в этом месте с рекой Тартас.

Орнамент и технология изготовления глиняной посуды свидетельствуют о принадлежности комплекса к эпохе раннего неолита, серии радиоуглеродных дат, полученные на ускорительном масс-спектрометре Института ядерной физики им.Г.И.Будкера, позволили отнести комплекс к недавно выделенной барабинской неолитической культуре (VII - 1 пол. VI тыс. до н.э.)

В дальнейшем сотрудники ИАЭТ проведут археозоологический и трасологический анализ орудий, а также целый ряд других исследований.