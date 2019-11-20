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20.11.19 09:49
Костяную фигуру птицы эпохи неолита нашли археологи в Новосибирской области
"Здесь совершенно замечательный комплекс эпохи раннего неолита. В раннем неолите азиатской части, европейской части севера Евразии мы находим сочетание погребальных комплексов, поселений и культовых комплексов", - сказал он.
К культовому комплексу относится узкий ров, окруженный небольшими ямами, в которых лежали череп собаки, кости животных и птиц, фрагменты керамики и каменные орудия.
В верхней части рва была найдена фигура птицы, выполненная из лопатки крупного животного (лося или гигантского оленя).
"Она уникальна, аналогов нет", - сказал Молодин.
В качестве крыла было использовано пешневидное орудие из рога, естественная текстура поверхности которого напоминает сложенные перья. Сама лопатка, из которой оформлена фигура птицы, также использовалась в качестве орудия с режущим краем.
Под птицей находилась объемная роговая скульптура головы лося с креплением.
Академик отметил, что подобные изделия, известные в неолитических памятниках Северной Европы, интерпретируются как навершия жезлов.
Ранненеолитический культовый комплекс находится на памятнике "Усть-Тартас-1" на террасе левого берега займища Таи (проточного озера), соединенного в этом месте с рекой Тартас.
Орнамент и технология изготовления глиняной посуды свидетельствуют о принадлежности комплекса к эпохе раннего неолита, серии радиоуглеродных дат, полученные на ускорительном масс-спектрометре Института ядерной физики им.Г.И.Будкера, позволили отнести комплекс к недавно выделенной барабинской неолитической культуре (VII - 1 пол. VI тыс. до н.э.)
В дальнейшем сотрудники ИАЭТ проведут археозоологический и трасологический анализ орудий, а также целый ряд других исследований.
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