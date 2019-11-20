Дело о взятке возбудили против бывшего главврача владимирской областной больницы

20.11.19 09:58

© РИА Новости. Виталий Тимкив

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего главного врача владимирской областной клинической больницы Любови Быковой, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Она подозревается в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в течение 2019 года Быкова получила от заинтересованных лиц взятку в 1 млн 450 тыс. рублей. За деньги главврач оказывала общее покровительство коммерческим фирмам, которые участвовали в конкурсах на поставку медицинского оборудования и услуг для больницы.

Как сообщалось, ранее Быкова стала фигуранткой уголовного дела предъявлено о растрате бюджетных средств в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Речь идет о покупке томографа для больницы по изначально завышенной цене.

Октябрьский райсуд заключил Быкову под стражу.