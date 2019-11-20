Раритеты военной истории и монеты суворовской тематики увидят петербуржцы

20.11.19 10:12

Фото с сайта Государственного мемориального музея А.В. Суворова

20 ноября. Interfax-Russia.ru - В Государственном мемориальном музее Суворова в Петербурге в среду открывается выставка, посвященная полководцу.

Как сообщает пресс-служба музея, выставка "Суворов и современность" откроет программу празднования 290-летия со дня рождения великого русского полководца.

В экспозиции будут представлены раритеты военной истории, произведения искусства, книги и предметы нумизматики, связанные суворовской темой. Среди экспонатов: первые путеводители по музею и серебряная памятная медаль, отлитая в честь его открытия; ордена Суворова трех степеней; значок выпускника-суворовца, принадлежавший космонавту Владимиру Джанибекову.

Петербуржцы также увидят виды суворовских мест Швейцарии, выполненные в технике масляной печати художником Ольгой Калашниковой, и сапоги участника реконструкторского похода "Суворов-220".

"Особую атмосферу на открытии выставки создаст звучание именного колокола "Суворов", отлитого на колокольном заводе Николая Шувалова (г. Тутаев) по специальному заказу музея в честь 290-летия генералиссимуса российских войск", - говорится в сообщении.

Услышать голос нового колокола поможет Владимир Кайчук, старший звонарь собора Владимирской иконы Божией Матери.

22 ноября в рамках праздничных мероприятий пройдет II Международная научная конференция "Суворовское биеннале". 23 ноября, в день рождения генералиссимуса, у памятника на Марсовом поле состоится возложение цветов и торжественное награждение победителей конкурса "Суворовское знамя".

Вечером в БКЗ "Октябрьский" пройдет гала-концерт "Я служу России!" с участием мастеров искусств и лауреатов VI Российского суворовского патриотического фестиваля. 24 ноября станет "Днем Суворова" на фестивале кино Швейцарии, в центральном зале Суворовского музея покажут фильм "Суворов. Альпы. 200 лет спустя" (режиссер Павел Елькин, телеканал "Звезда").