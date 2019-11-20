Неприемлемое предложение: Киев отверг условия "Газпрома" по транзиту газа
  
Якутский прорыв: автомобильный мост через Лену построят в Якутии
   
Ружье не заметил: арестован пропустивший в колледж студента с оружием охранник
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
20.11.19 10:12

Раритеты военной истории и монеты суворовской тематики увидят петербуржцы

Фото с сайта Государственного мемориального музея А.В. Суворова
20 ноября. Interfax-Russia.ru - В Государственном мемориальном музее Суворова в Петербурге в среду открывается выставка, посвященная полководцу.

Как сообщает пресс-служба музея, выставка "Суворов и современность" откроет программу празднования 290-летия со дня рождения великого русского полководца.

В экспозиции будут представлены раритеты военной истории, произведения искусства, книги и предметы нумизматики, связанные суворовской темой. Среди экспонатов: первые путеводители по музею и серебряная памятная медаль, отлитая в честь его открытия; ордена Суворова трех степеней; значок выпускника-суворовца, принадлежавший космонавту Владимиру Джанибекову.

Петербуржцы также увидят виды суворовских мест Швейцарии, выполненные в технике масляной печати художником Ольгой Калашниковой, и сапоги участника реконструкторского похода "Суворов-220".

"Особую атмосферу на открытии выставки создаст звучание именного колокола "Суворов", отлитого на колокольном заводе Николая Шувалова (г. Тутаев) по специальному заказу музея в честь 290-летия генералиссимуса российских войск", - говорится в сообщении.

Услышать голос нового колокола поможет Владимир Кайчук, старший звонарь собора Владимирской иконы Божией Матери.

22 ноября в рамках праздничных мероприятий пройдет II Международная научная конференция "Суворовское биеннале". 23 ноября, в день рождения генералиссимуса, у памятника на Марсовом поле состоится возложение цветов и торжественное награждение победителей конкурса "Суворовское знамя".

Вечером в БКЗ "Октябрьский" пройдет гала-концерт "Я служу России!" с участием мастеров искусств и лауреатов VI Российского суворовского патриотического фестиваля. 24 ноября станет "Днем Суворова" на фестивале кино Швейцарии, в центральном зале Суворовского музея покажут фильм "Суворов. Альпы. 200 лет спустя" (режиссер Павел Елькин, телеканал "Звезда").

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.11.19 12:27
9 мая по Красной площади пройдет военная техника, ранее не участвовавшая в парадах
.
  20.11.19 11:20
Для бесплатной пересадки на МЦД пассажирам нужно активировать карту "Тройка"
.
  20.11.19 11:07
Парковки и велодорожки обустроят около станции метро "Юго-Восточная"
.
  19.11.19 15:39
Бывшего замглавы управления Росавиации и его пособника будут судить за взятки
.
  19.11.19 14:54
Объекты детской инфраструктуры построят в рамках реновации на юго-западе Москвы
.
  19.11.19 14:04
Экономика Москвы не почувствовала санкций со стороны западных стран
.
  19.11.19 13:16
Мусор сортируют пока лишь четверть москвичей
.
  19.11.19 13:04
Офицер ФСБ избит неизвестными в центре Москвы
.
  19.11.19 12:56
За три года в Москве отремонтируют 135 поликлиник
.
  19.11.19 12:04
В Москве задержали мужчину при продаже поддельных 25 тыс. евро


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket