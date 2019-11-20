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20.11.19 10:26
Специальная рабочая группа займется демеркуризацией ртутного цеха "Усольехимпрома"
"Документальное решение этого вопроса находится на завершающей стадии. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин принял решение оперативно сформировать межведомственную рабочую группу для снятия организационных барьеров", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Сергея Левченко по итогам его встречи с главой Минприроды в Москве.
Отмечается, что в рамках работы межведомственной группы на федеральном уровне будет организована встреча со всеми собственниками объектов и земель на территории "Усольехимпрома".
"Мы делаем все возможное, чтобы начать работы по утилизации ртутных отходов в следующем году", - отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что согласно проекту полная ликвидация цеха ртутного электролиза, вывоз отходов и рекультивация земельного участка в месте его расположения рассчитаны на три года. Начало работ запланировано на 2020 год.
Стоимость реализации мероприятий составляет 1,257 млрд рублей. В госпрограмме Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 годы на эти цели предусмотрено 159 млн рублей на предстоящий год.
Самым опасным объектом на территории "Усольехимпрома" считается цех ртутного электролиза - в 1998 году он был закрыт как нерентабельный. Вся производственная деятельность на промплощадке "Усольехимпрома" была прекращена в 2010 году. По оценкам экспертов, на территории цеха может быть сосредоточено до 600 тонн ртути.
Площадь территории ООО "Усольехимпром" составляет 610 га, там располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.
В собственности Иркутской области находится территория в 1,24 га из 610 га. Остальные земли принадлежат Росимуществу, объекты на них - частная собственность.
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