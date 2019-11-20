Специальная рабочая группа займется демеркуризацией ртутного цеха "Усольехимпрома"

20.11.19 10:26

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Завершается подготовка документов для включения мероприятий по демеркуризации ртутного цеха недействующего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология", сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Документальное решение этого вопроса находится на завершающей стадии. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин принял решение оперативно сформировать межведомственную рабочую группу для снятия организационных барьеров", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Сергея Левченко по итогам его встречи с главой Минприроды в Москве.

Отмечается, что в рамках работы межведомственной группы на федеральном уровне будет организована встреча со всеми собственниками объектов и земель на территории "Усольехимпрома".

"Мы делаем все возможное, чтобы начать работы по утилизации ртутных отходов в следующем году", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что согласно проекту полная ликвидация цеха ртутного электролиза, вывоз отходов и рекультивация земельного участка в месте его расположения рассчитаны на три года. Начало работ запланировано на 2020 год.

Стоимость реализации мероприятий составляет 1,257 млрд рублей. В госпрограмме Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 годы на эти цели предусмотрено 159 млн рублей на предстоящий год.

Самым опасным объектом на территории "Усольехимпрома" считается цех ртутного электролиза - в 1998 году он был закрыт как нерентабельный. Вся производственная деятельность на промплощадке "Усольехимпрома" была прекращена в 2010 году. По оценкам экспертов, на территории цеха может быть сосредоточено до 600 тонн ртути.

Площадь территории ООО "Усольехимпром" составляет 610 га, там располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.

В собственности Иркутской области находится территория в 1,24 га из 610 га. Остальные земли принадлежат Росимуществу, объекты на них - частная собственность.