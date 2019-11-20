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20.11.19 10:32
Жительница Якутии на несколько дней оставила без присмотра четырех малолетних детей
"В Амгинском районе 29-летняя женщина оставила четырех малолетних детей без присмотра, а сама отправилась к знакомому, где распивала спиртные напитки. Дети в возрасте от 10 месяцев до 7 лет были ослаблены, лишены еды и питья. За младшими детьми присматривала старшая девочка", - говорится в сообщении.
Проводится процессуальная проверка по признакам истязания и халатности.
В свою очередь в пресс-службе МВД Якутии сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставления в опасности малолетних детей).
Отмечается, что детей обнаружил инспектор ПДН во время обхода участка. Полицейский увидел замок на входной двери и планировал уйти, но услышал детские голоса из дома.
"Инспектор поговорил со старшей из детей - семилетней первоклассницей. Девочка сообщила, что мама ушла по делам еще два дня назад, а они дома одни", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, дом обогревался электрическим обогревателем. Из продуктов питания на столе стояла кастрюля с засохшими макаронами, не было и питьевой воды. Дом находился в запущенном состоянии.
"Семилетняя девочка пыталась кормить своего 10-месячного брата сухой детской смесью, разбавленной сырой, холодной водой и всячески пыталась в течение двух суток успокоить его и других младших братьев 3 и 6 лет", - уточняется в сообщении.
В настоящее время старшие дети находятся в специализированном детском учреждении, а младенец в районной больнице.
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