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20.11.19 10:53
Иркутская область с 1 января обнулит транспортный налог для электромобилей и машин на газе
"Законопроект принят во втором и окончательном чтении. Вступит в силу с 1 января 2020 года", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Заксобрания региона.
Налоговыми льготами смогут воспользоваться физические лица, а также организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся регулярными пассажирскими перевозками либо сбором или обработкой и утилизацией неопасных отходов, либо уборкой улиц, либо сельхозпроизводители.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в настоящее время число электромобилей и машин, использующих газ в качестве моторного топлива, ничтожно мало. Количество электромобилей в регионе немногим превышает 100 единиц; город Братск использует 86 транспортных средств на газе.
К 2020 году в Иркутске предполагается перевести на газ около 1,7 тыс. единиц транспорта, в Братске - почти 160 машин, в Ангарске - 130.
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