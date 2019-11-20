Иркутская область с 1 января обнулит транспортный налог для электромобилей и машин на газе

20.11.19 10:53

© РИА Новости. Людмила Попова

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду утвердили нулевую ставку транспортного налога для электромобилей и машин, использующих газ в качестве моторного топлива, а также 50%-ную льготу для автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

"Законопроект принят во втором и окончательном чтении. Вступит в силу с 1 января 2020 года", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Заксобрания региона.

Налоговыми льготами смогут воспользоваться физические лица, а также организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся регулярными пассажирскими перевозками либо сбором или обработкой и утилизацией неопасных отходов, либо уборкой улиц, либо сельхозпроизводители.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в настоящее время число электромобилей и машин, использующих газ в качестве моторного топлива, ничтожно мало. Количество электромобилей в регионе немногим превышает 100 единиц; город Братск использует 86 транспортных средств на газе.

К 2020 году в Иркутске предполагается перевести на газ около 1,7 тыс. единиц транспорта, в Братске - почти 160 машин, в Ангарске - 130.