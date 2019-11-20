Парковки и велодорожки обустроят около станции метро "Юго-Восточная"

20.11.19 11:07

© РИА Новости. Валерий Мельников

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Около строящейся станции метро "Юго-Восточная" появятся новые проезды, парковки и велодорожки, сообщили в пресс-службе Мосгосэкспертизы в среду.

"В рамках технологической части транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Юго-Восточная" планируется построить дополнительные внутриквартальные проезды и парковки, а также благоустроить территорию около самой станции", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, запланировано комплексное благоустройство территории: разбивка газонов, создание велосипедных и пешеходных дорожек, устройство зон для отдыха и спортивных площадок.

"Помимо этого предусматривается восстановление Ферганской и Ташкентской улиц, Самаркандского бульвара и Ташкентского переулка после строительства станции метрополитена. Здесь будут созданы заездные карманы, остановки общественного транспорта, подпорные стенки и лестничные сходы", -

сообщили в пресс-службе.

"Юго-Восточная" - одна из станций строящегося второго участка Некрасовской линии метро от станции "Косино" до "Авиамоторной".