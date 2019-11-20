Росгвардия взяла под охрану колледж в Приамурье, где студент стрелял в сокурсников

20.11.19 11:18

© РИА Новости. Николай Хижняк

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Охрана учебных заведений в Амурской области начала переходить Росгвардии, которые уже взяли на обслуживание два учреждения, в том числе Амурский колледж строительства и ЖКХ, где неделю назад студент устроил стрельбу.

"Начато заключение договоров на оказание услуг с ФГУП "Охрана" Росгвардии. Это уже сделали Амурский колледж строительства и ЖКХ и Амурский педагогический колледж", - сообщает региональное министерство образования и науки.

Отмечается также, что образовательные организации Амурской области уже закупают средства охраны. После ЧП металлоискатели приобрели Амурский аграрный колледж и Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций.

В колледжах, подведомственных Минобразования области, насчитывается 16 металлоискателей. Руководство учреждений обозначило потребность еще в 58 таких приборах.

Собираются заявки на установку турникетов, "тревожных кнопок", камер видеонаблюдения и прочее оборудование.

Как сообщалось, 19-летний студент 14 ноября устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.