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20.11.19 11:18
Росгвардия взяла под охрану колледж в Приамурье, где студент стрелял в сокурсников
"Начато заключение договоров на оказание услуг с ФГУП "Охрана" Росгвардии. Это уже сделали Амурский колледж строительства и ЖКХ и Амурский педагогический колледж", - сообщает региональное министерство образования и науки.
Отмечается также, что образовательные организации Амурской области уже закупают средства охраны. После ЧП металлоискатели приобрели Амурский аграрный колледж и Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций.
В колледжах, подведомственных Минобразования области, насчитывается 16 металлоискателей. Руководство учреждений обозначило потребность еще в 58 таких приборах.
Собираются заявки на установку турникетов, "тревожных кнопок", камер видеонаблюдения и прочее оборудование.
Как сообщалось, 19-летний студент 14 ноября устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.
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