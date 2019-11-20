Для бесплатной пересадки на МЦД пассажирам нужно активировать карту "Тройка"

20.11.19 11:20

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Карту "Тройка" необходимо будет перепрограммировать в кассе для бесплатной пересадки с Московских центральных диаметров (МЦД) на метро и Московское центральное кольцо (МЦК), сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Для возможности оплаты проезда и получения бесплатной пересадки между Московскими центральными диаметрами, метро и МЦК пассажирам необходимо перепрограммировать свою карту "Тройка". Услуга стала доступна в кассах метро, автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах с 20 ноября",- сообщили "Интерфаксу " в среду в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, новые карты, которые будут продавать в кассах и автоматах после запуска программы активации "Троек", будут автоматически активированы.

"Активация карты "Тройка" необходима для того, чтобы записывать на карту новые данные, например, информацию о пересадки с метро на МЦД. Сам процесс активации карты "Тройка" напоминает работу с любым флеш-накопителем. Чтобы карта научилась взаимодействовать с новым тарифным меню МЦД, эти данные необходимо обновить",- подчеркнули в департаменте.

Также перед первой поездкой на МЦД необходимо будет активировать социальную карту учащегося или студента. Для этого необходимо будет обратиться в любую кассу Московского метрополитена, добавили в пресс-службе.