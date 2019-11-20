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20.11.19 11:24

Руководители подразделений военной полиции проходят в Севастополе

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Сборы руководителей подразделений военной полиции открылись в Севастополе в среду, сообщил замначальника Главного управления военной полиции МО РФ генерал-майор Виталий Кох.

"Мы проводим на базе Черномоского флота сборы с руководящим составом органов, подразделений военной полиции. Цель - подвести итоги нашей работы в 2019 году, определить задачи на зимний период обучения, который начнется с 1 декабря, и в целом на 2020 год", - сказал после открытия мероприятия.

Он отметил, что сборы проходят один-два раза в год. Севастополь, который находится на территории Южного военного округа и является главной базой Черноморского флота, для проведения мероприятия выбран не случайно: планируется, что в следующем году подразделения военной полиции из разных округов примут участие в масштабных командно-штабных учениях на Кавказе, и "к этому надо подготовиться".

Как уточнил журналистам военный комендант Севастопольского гарнизона подполковник Ян Ковалев, сборы продлятся три дня. Их участники - руководители военной полиции и военной автоинспекции военных округов РФ, а также представители Главного управления. На сборах будут обсуждаться вопросы взаимодействия по разным направлениям: в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности военных объектов, проведения дознания, подготовки кадров и взаимодействия с другими подразделениями армии и флота.

"Севастополь принимает такие сборы впервые", - отметил военный комендант.

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