Древние курганы в Ингушетии оказались под угрозой разрушения из-за строительства дороги

20.11.19 11:39

Фото с сайта Археологического центра при Министерстве культуры Республики Ингушетия

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Памятники на территории древних курганов в Насыр-Кортском округе Назрани (Ингушетия) находятся под угрозой разрушения в связи с проведением строительных работ, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в археологическом центре региона.

"Археологии совершили внеплановый выезд для мониторинга отдельных памятников Насыр-Кортского округа Назрани и сельского поселения Экажево. В числе осмотренных Насыр-Кортские курганы № 5 и № 6, а также Экажевские городища. На месте расположения Насыр-Кортских курганов зафиксированы строительные работы, ставящие под угрозу сохранность памятников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, отдельное внимание требует состояние Экажевского городища № 2, планомерно ухудшающегося из-за расположения на нем водонапорной башни.

Территория вокруг Экажевских городищ № 2 и № 3 используется местным населением для свалки мусора.

Все материалы проверки будут переданы в компетентные органы для принятия соответствующих мер.

Как сообщал ранее агентству "Интерфакс-Юг" директор Института археологии Кавказа Бияслан Атабиев, исследователи провели раскопки на Насыр-Кортском оборонительном рве, курганной насыпи с разрушенным еще в древности погребением. При исследовании более 20 курганных насыпей близ реконструируемой федеральной автодороги "Кавказ" обнаружены уникальные образцы вооружения, наконечники стрел, копий, а также жертвенные плиты.

Самые большие раскопки были проведены в районе Карабулака. Там в общей сложности исследовано 23 курганных насыпи. Получен материал, позволяющий судить о различных процессах, в том числе о погребальном обряде, уровне развития общества, начиная со второго тысячелетия до рождества Христова - на протяжении четырёх тысяч лет.

Археологии нашли образцы вооружения, наконечники стрел, копий, материал, позволяющий судить об идеологических воззрениях общества. В погребениях обнаружены жертвенные плиты.

Получены данные, позволяющие установить конструкции погребальных сооружений керамического производства. Обнаружены бронзовые наборные боевые пояса, железные наконечники, мечи.

На основании полного тщательного изучения костных останков можно говорить не только о половозрастной структуре общества, о заболеваниях, которыми оно страдало, но и о путях миграции людей.

Как сообщала пресс-служба главы республики, власти региона планируют проложить новый туристский маршрут к древнему городищу в Назрани для любителей археологических предметов, где создадут музей под открытым небом.