Бывший полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию

20.11.19 11:41

© РИА Новости. Алексей Филиппов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию, прибыл для отбытия наказания в Мордовию, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Валерий Крутов в среду.

"Он прибыл (в Мордовию - ИФ). Сейчас он в транзите. Будет находиться в ИК-5", - сообщил собеседник агентства.

По словам Крутова, после доставки в колонию осужденный сначала будет находиться в карантине.

Собеседник агентства отметил, что у правозащитников не возникало серьезных вопросов по поводу ИК-5.

"Колония довольно хорошо функционирует. Хорошие руководители. К ней претензий мало", - сказал он.

Крутов также сообщил, что осужденные колонии в основном заняты на швейном производстве. "Кто-то печет хлеб, кто-то работает в библиотеке", - добавил он.

На сайте УФСИН по Мордовии сообщается, что ИК-5 расположена в поселке Леплей Зубово-Полянского района.

Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 294 УК РФ).

Суд также назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.

По приговору бывший полицейский лишен звания полковника и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

При этом суд оправдал Захарченко по одному из двух вмененных ему эпизодов получения взяток - за ним признано право на реабилитацию.

Мосгорсуд 17 октября смягчил приговор Захарченко, снизив назначенный ему срок лишения свободы с 13 до 12,5 лет.

Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.

Кроме того, следствием и судом установлено, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко был оправдан, касался якобы полученной им от Дусса вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.

Свою вину Захарченко не признал ни по одному из эпизодов. Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

15 ноября со ссылкой на адвоката Захарченко Александра Горбатенко сообщалось, что осужденного бывшего полковника отправили отбывать наказание.

По словам адвоката, пока неизвестно, куда именно будет отправлен Захарченко, пока неизвестно. Предположительно, речь может идти о колонии строгого режима в мордовском поселке Леплей.