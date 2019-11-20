Пензенская область в 2019г стала лидером автодорожного нацпроекта

20.11.19 11:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Пензенская область возглавила рейтинг регионов РФ по итогам реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году, регион входил в тройку лидеров и в предыдущие два года, сообщает пресс-служба правительства области.

Итоги реализации нацпроекта подведены в рамках "Транспортной недели" в Москве.

На сегодняшний день доля автодорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области в нормативном состоянии составляет 64,5%, сообщает пресс-служба со ссылкой на губернатора региона Ивана Белозерцева.

"Это хороший показатель, но недостаточный. Планируем продолжать работы по развитию сети. Видим важную задачу - это строительство обходов городов, новых мостов, путепроводов через железнодорожные пути. На многие объекты уже подготовлена проектная документация", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что за качеством работ в регионе ведется жесткий контроль, "как со стороны органов власти, так и со стороны общественности".

По данным пресс-службы, в 2019 году на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в области было направлено почти 1,5 млрд рублей, что позволило выполнить работы на 178 объектах.

На официальном сайте нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" сообщается, что в 2017 году в Пензенской области было отремонтировано 94,8 км дорог, в 2018 году - 127,4 км дорог. Также сообщается, что в 2019 году полностью выполнен план, уложено 1,142 млн кв. метров дорожного покрытия.