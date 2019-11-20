СКР полагает, что девочку, спасенную из выгребной ямы на Кубани, пытались убить

20.11.19 11:57

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

20 ноября. Interfax-Russia.ru - СКР возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство после спасения малолетней девочки из выгребной ямы в одном из хуторов Краснодарского края, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе следственного управления СКР по краю в среду.

"На теле ребенка обнаружены определенные телесные повреждения, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по тяжкой статье, а именно - покушение на убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление (ч.3 ст.30, пп."в,к" ч.2 ст.105 УК РФ). В ходе расследования следователем тщательным образом будут изучены условия жизни малолетней", - сказал сотрудник пресс-службы.

Пропавшую 9-летнюю жительницу хутора Родниковского Новокубанского района искали больше суток. Ребенок был найден живым накануне вечером в выгребной яме на территории местного дома культуры. К участию в поисках привлекались сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и местные жители.

Ранее сообщалось, что ученица младших классов проживала с матерью. В понедельник вечером, около 17:00 часов она пошла гулять на улицу и не вернулась. В момент исчезновения была одета в казачью форму.

Источник сообщал агентству "Интерфакс-Юг", что девочка провалилась в яму общественного туалета и не могла выбраться. Она госпитализирована с переохлаждением.