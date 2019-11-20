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20.11.19 12:05
Силачи планируют сдвинуть состав весом 700 тонн к запуску ж/д сообщения в Крым
"На участке железной дороги с отсутствием уклона будет установлен состав общим весом 600-700 тонн. Спортсмены при помощи специальной экипировки и буксировочных стальных тросов диаметром 12-15 мм должны будут сдвинуть состав и протащить его на расстояние 20 метров со скоростью 3-5 километров в час", - говорится в пресс-релизе.
Вагоны намерены сдвинуть два атлета: мастер спорта по силовому экстриму Александр Молодцов и представитель Ассоциации российских силачей в Ростовской области, мастер спорта Михаил Иванов.
"Открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту - долгожданное и важное событие, которое хочется выделить и отметить. Мы искренне приветствуем данное событие. Символично, что в установлении рекорда участвуют спортсмены из Севастополя и Ростова, как бы соединяя полуостров с континентом", - отметил член президиума Ассоциации российских силачей Михаил Паллер.
Подготовка к рекорду уже стартовала. Силачи начали с 10-ти вагонов общим весом около 400-450 тонн.
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в третьей декаде декабре 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года. Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить памятник археологии - античную усадьбу, обнаруженную при подготовке территории к строительству.
Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.
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