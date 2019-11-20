Парламент Петербурга одобрил увеличение дефицита бюджета до 52,8 млрд рублей

20.11.19 12:08

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Парламент Санкт-Петербурга в рамках второго чтения законопроекта о бюджете на 2020 год одобрил поправки, предусматривающие увеличение дефицита до 52,764 млрд рублей, или 7,3% от расходов.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с заседания в среду, депутаты голосовали сразу за две поправки губернатора и одну поправку, поданную фракцией "Единой Россией". Все три поправки были рекомендованы к принятию бюджетно-финансовым комитетом. "За" проголосовали 37 депутатов, "против" - 4 депутата.

После корректировки доходы городского бюджета в следующем году составят 674,959 млрд рублей (рост после 1-го чтения на 1,5%), расходы - 727,723 млрд рублей (рост на 3,8%).

Запланированные расходы бюджета в 2020 году возросли на 26,3 млрд руб. В частности, на 19,9 млрд рублей увеличены текущие расходы и на 1,5 млрд рублей - расходы развития по адресной инвестиционной программе.

Как отмечают в Смольном, основное увеличение доходов "даст поступление 5 млрд рублей из федерального бюджета, кроме того, 5 млрд рублей поступят от платы за проезд в автобусах".

Вторая поправка губернатора предусматривает увеличение на 725 млн рублей расходов комитета по развитию транспортной инфраструктуры на строительство транспортной развязки на конгрессно-выставочный центр в районе реки Пулковка за счет уменьшения расходов на приобретение объектов недвижимости на указанную сумму; увеличение субсидии на увеличение уставного фонда ГУП "Горэлектротранс" на 228 млн рублей за счет снижения на ту же сумму субсидии ГУП "Пассажиравтотранс". Поправка увеличивает на 478 млн рублей отдельные расходы Петроградского района, а также финансирование комитета по образованию.

Поправка "Единой России" касалась утверждения субсидий местным бюджетам в размере 149 млн рублей.

Всего ко второму чтению бюджета было подано 25 поправок.