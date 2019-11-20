Число фотоловушек в заказнике "Журавлиная родина" хотят увеличить до десяти

20.11.19 12:11

© РИА Новости. Юрий Кавер

20 ноября. Interfax-Russia.ru - В заказнике "Журавлиная родина" (Талдомский округ) подвели итоги работы фотоловушек, установленных на природной территории в июне 2019 года, сообщил "Интерфаксу" внештатный фотограф-анималист заказника Игорь Барташов.

"Чаще всего на фотоловушки попадались енотовидные собаки, лесные куници, косули. Появлялись также выводки кабанят с их мамой, а несколько раз и огромные одиночные секачи с большими клыками", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, кроме того, фотоловушки позволили зафиксировать поведение волков и хищных птиц.

"Животным мы оставляли приманку. Интересно, что енотовидная собака приходила обычно сразу на следующий день после того, как мы оставляли новую порцию мяса, а куница - ждала дней пять. (...) Хищные птицы с интересом приходили посмотреть на приманку, но так ни разу ее и не попробовали", - пояснил Барташов.

По его словам, сейчас на территории "Журавлиная родина" работает пять фотоловушек, в ближайшее время их число планируют удвоить. Сделано это будет для расширения территории наблюдения за животными и птицами.

"Журавлиная родина" является государственным природным заказником регионального значения, он располагается в Талдомском и Сергиево-Посадском округах. Здесь обитает более 200 видов птиц, из них около 40 - занесены в Красную книгу Московской области.