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20.11.19 12:11
Число фотоловушек в заказнике "Журавлиная родина" хотят увеличить до десяти
"Чаще всего на фотоловушки попадались енотовидные собаки, лесные куници, косули. Появлялись также выводки кабанят с их мамой, а несколько раз и огромные одиночные секачи с большими клыками", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, кроме того, фотоловушки позволили зафиксировать поведение волков и хищных птиц.
"Животным мы оставляли приманку. Интересно, что енотовидная собака приходила обычно сразу на следующий день после того, как мы оставляли новую порцию мяса, а куница - ждала дней пять. (...) Хищные птицы с интересом приходили посмотреть на приманку, но так ни разу ее и не попробовали", - пояснил Барташов.
По его словам, сейчас на территории "Журавлиная родина" работает пять фотоловушек, в ближайшее время их число планируют удвоить. Сделано это будет для расширения территории наблюдения за животными и птицами.
"Журавлиная родина" является государственным природным заказником регионального значения, он располагается в Талдомском и Сергиево-Посадском округах. Здесь обитает более 200 видов птиц, из них около 40 - занесены в Красную книгу Московской области.
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