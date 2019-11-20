РЖД намерены отказаться от приватизации пригородных перевозок

20.11.19 12:14

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует отказаться от идеи приватизации пригородных железнодорожных компаний (ППК), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы заседания правительственной комиссии по транспорту, которое состоится 20 ноября.

Вместо привлечения инвесторов монополия собирается сама ускоренно закупать электрички за счет прибыли. В общей сложности запланировано приобретение у "Трансмашхолдинга" 1665 вагонов до 2027 года в целом на 125,8 млрд рублей, пишет газета.

Согласно материалам к заседанию, после продажи доли в ЦППК в январе 2018 года из зоны влияния РЖД вышло около 56% рынка пригородных железнодорожных перевозок, однако, сообщает монополия, это не решило "проблему своевременного обновления подвижного состава, требуются значительные субсидии государства". Пригородный комплекс предлагается сохранить в периметре РЖД и вернуть в перечень профильных активов.

Также РЖД собираются расширить закупки пригородного подвижного состава темпами, опережающими его выбытие. Покупать вагоны предлагается на баланс РЖД, а ППК будут брать их в аренду. Источник финансирования закупок, как следует из проекта решения правкомиссии, - прибыль ОАО "РЖД". Также окупать вложения можно за счет включения стоимости капитала в ставку аренды для ППК, однако это повлечет ее резкий рост, а, следовательно, и увеличение стоимости проезда - вплоть до 90%, отмечается в материалах.

Тем не менее РЖД с Минтрансом и ФАС предлагается изучить такую возможность и провести с регионами работу по необходимости учета стоимости капитала. На субсидии, как федеральные, так и региональные, приходится 40% поступлений пригородного комплекса. В частности, регионы обязаны возмещать ППК выпадающие доходы, связанные с госрегулированием тарифов.

ОАО "РЖД" предлагает рассматривать субсидии регионов "не как временное и неординарное вмешательство, а как плановый вид финансирования". По информации издания, в протоколе совещания 12 ноября у премьер-министра Дмитрия Медведева уже содержится поручение Минфину, Минтрансу и ФАС возместить пригородному комплексу недостаточную компенсацию потерь от госрегулирования за прошлые годы, а также предусмотреть компенсации в объеме 41,9 млрд рублей в 2020 году, 45,5 млрд рублей в 2021 году и 47,4 млрд рублей в 2022 году.

Подвижной состав будет закупаться по долгосрочным контрактам с машиностроителями, централизованно, с возможностью получения скидок.

По материалам ОАО "РЖД", всего в 2020-2022 годах для обновления пригородного подвижного состава у трех предприятий "Трансмашхолдинга" планируется закупить 697 вагонов за 48 млрд рублей. В частности, покупается 596 вагонов электричек у "Демиховского машиностроительного завода", 140 рельсовых автобусов - у "Метровагонмаша", 220 вагонов локомотивной тяги - у "Тверского вагоностроительного завода". В ОАО "РЖД" от комментариев отказались, в ТМХ их оперативно не предоставили.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков отмечает, что уход из периметра РЖД наиболее привлекательных перевозок, например, в Московском узле, где за счет массовости они рентабельны, дал неплохие результаты.

"Теперь наконец пришло понимание того, что остальные ППК никакому частному инвестору не нужны", - отмечает Янков. Он добавляет, что следует пойти еще дальше, ликвидировав наиболее убыточные пригородные компании и возобновив перевозки непосредственно силами РЖД. По его мнению, вряд ли государство прямо выделит РЖД субсидию на обновление пригородного подвижного состава. Но, предполагает он, эти расходы могут быть учтены при определении размера дивидендов монополии. РЖД давно просят разрешить сохранять прибыль в компании и не платить дивиденды по обыкновенным акциям, однако в этом году, несмотря на согласование этой концепции в рамках долгосрочной программы развития холдинга, 73% прибыли по РСБУ у монополии все-таки забрали в бюджет.