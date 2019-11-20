9 мая по Красной площади пройдет военная техника, ранее не участвовавшая в парадах

20.11.19 12:27

© РИА Новости. Илья Питалев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - В военном параде, который пройдёт на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов боевой техники, которые прежде не привлекались к парадам, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании коллегии ведомства.

"В состав механизированной колонны войдет более двадцати типов новой и модернизированной техники, ранее не привлекавшейся к парадам. Это боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищённых автомобилей "Тайфун", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что в военном параде на Красной площади, который станет главным торжественным мероприятием, проходящим в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, примут участие "более четырнадцати тысяч человек, около трёхсот единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше ста летательных аппаратов".

"По брусчатке пройдут и подразделения вооружённых сил иностранных государств", - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что военному параду на Красной площади отводится особая роль в условиях, когда во многих странах пытаются стереть из памяти молодых поколений не только союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом и подвиг советских людей.

"Сегодня во многих странах всё чаще делаются попытки пересмотреть итоги войны, исказить роль нашего государства в мировой истории. Безусловно, за этим стоит серьёзный расчет: стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом", - сказал Шойгу.

По его словам, "в такой обстановке парад на Красной площади не только служит сохранению исторической правды о войне, но и является делом чести для нас и всех дружественных государств".