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20.11.19 12:33
Власти Брянской области вдвое увеличат региональный маткапитал
"Мы выплачиваем 22 вида различных пособий и компенсаций семьям с детьми. При этом наиболее весомой формой поддержки рождаемости является материнский капитал, как федеральный, так и областной. В 2015 году мы приняли решение и увеличили его в два раза - до 100 тыс.рублей. С 2020 года выплата увеличится до 200 тыс. рублей",- заявил вице-губернатор Александр Резунов на церемонии вручения почетного областного знака "Материнская слава" в преддверии Дня матери (отмечается в последнее воскресенье ноября).
В этом году награды удостоились 22 женщины, которые воспитали или воспитывают пятеро и более детей. Всего же с 2004 года, когда был утвержден властями региона этот почетный знак, им награждены 664 многодетные матери.
В ближайших планах региональной власти - расширить направления использования областного материнского капитала.
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