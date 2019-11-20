Власти Брянской области вдвое увеличат региональный маткапитал

20.11.19 12:33

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Увеличить размер регионального материнского капитала со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей планируется в Брянской области с 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

"Мы выплачиваем 22 вида различных пособий и компенсаций семьям с детьми. При этом наиболее весомой формой поддержки рождаемости является материнский капитал, как федеральный, так и областной. В 2015 году мы приняли решение и увеличили его в два раза - до 100 тыс.рублей. С 2020 года выплата увеличится до 200 тыс. рублей",- заявил вице-губернатор Александр Резунов на церемонии вручения почетного областного знака "Материнская слава" в преддверии Дня матери (отмечается в последнее воскресенье ноября).

В этом году награды удостоились 22 женщины, которые воспитали или воспитывают пятеро и более детей. Всего же с 2004 года, когда был утвержден властями региона этот почетный знак, им награждены 664 многодетные матери.

В ближайших планах региональной власти - расширить направления использования областного материнского капитала.