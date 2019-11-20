Председатель Верховного суда Татарстана выступил за возвращение смертной казни

20.11.19 12:45

© РИА Новости. Владимир Вяткин

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов высказался за применение смертной казни в РФ.

"Я сторонник смертной казни и объясню почему (...) Как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50, по 60 трупов. Когда детей убивают, когда издеваются. Разве это соразмерно - пожизненное лишение свободы?" - заявил Гилазов на встрече со студентами Казанского федерального университета (КФУ).

Аудиозапись выступления есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Поволжье".

"Я не говорю, как законники Хаммурапи: око за око, зуб за зуб. Но есть преступления настолько страшные, за которые только высшая мера наказания. Там говорить об исправлении невозможно", - добавил председатель суда.

Он напомнил, что не впервые выражает свое отношение к смертной казни. "У меня брали интервью где-то в начале нулевых на эту тему", - сказал Гилазов.

При этом он подчеркнул, что смертные приговоры должны выноситься в исключительных случаях.

"Когда я начинал работать в Верховном суде (Татарстана), один старый мудрый судья сказал мне: если можешь не стрелять - не стреляй. Мне приходилось четыре раза выносить решение о высшей мере наказания - в тех случаях, когда уже другого невозможно", - отметил судья.

Мораторий на смертную казнь действует с момента вступления России в Совет Европы. В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.

Дискуссия о возвращении в РФ смертной казни возобновилась в октябре после убийства девочки в Саратове.