В Кремле считают неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

20.11.19 13:01

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - В Кремле отвергли территориальные притязания Эстонии к России, которые Таллин обосновывает Тартуским мирным договором 1920 г.

"Мы полагаем это неприемлемым и не можем с этим согласиться", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этим требованиям.

Накануне глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что для ратификации российско-эстонского пограничного договора Москва должна признать Эстонию в границах Тартуского мирного договора 1920 г. По этому договору РСФСР стала первым государством, признавшим независимость Эстонии в довоенных границах.

В настоящее время российская сторона рассматривает договор как не имеющий юридической силы исторический документ и считает, что его признание может позволить предъявлять территориальные требования к РФ.

Пыллуаас как раз и заявил, что Россия должна вернуть Эстонии "аннексированные территории". "Он подчеркнул, что российско-эстонская граница установлена Тартуским мирным договором. Все государства признали Эстонию именно в этих границах. Продвижение с пограничным договором может означать только признание Тартуского мира и определенных им границ, их восстановление со стороны России", - заявил спикер эстонского парламента.

Между тем президент РФ Владимир Путин уже много лет назад отверг возможность ведения переговоров со странами Балтии по каким-либо территориальным вопросам.

Он заявил об этом еще в 2005 году, говоря о территориальных требованиях, выдвинутых тогда Латвией в отношении Пыталовского района (в Псковской области).

Крылатой стала фраза Путина, которую он по этому поводу произнес на встрече с коллективом газеты "Комсомольская правда": "Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла - уши".