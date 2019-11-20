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20.11.19 13:11
Ростелеком и ВТБ вложат 1 млрд руб. в СП в сфере больших данных
По его словам, инвестиции будут предоставлены в соотношении 50:50, а само СП будет запущено в ближайшее время.
"Мы хотим, чтобы в 2020 году на платформе совместного предприятия уже появились рыночные продукты", - сказал Осеевский.
В среду ВТБ и "Ростелеком" в рамках инвестфорума подписали соглашение о создании СП в сфере обработки больших данных.
В ходе церемонии Осеевский рассказал, что речь идет о создании "коммерческого совместного предприятия", чтобы выйти на рынок обработки больших данных.
СП будет заниматься построением систем обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации данных; управлением рекламными кампаниями клиентов на базе интеллектуальных систем; оборотом обезличенных и деперсонализированных данных через функционал биржи обмена данных.
Используемые данные будут проходить проверку на легальность и качество, а также будут деперсонализированы и зашифрованы перед передачей. Храниться они будут на стороне компаний-участников проекта.
"Наше объединение предполагает привлечение к работе, в том числе на рыночных условиях, огромного количества клиентов и партнеров. Поэтому это будет открытая и взаимовыгодная экосистема, поскольку каждый новый тип данных или информации позволит и монетизацию, и объем коммерциализации увеличивать", - сказал на церемонии Осеевский.
Клиентами предприятия станут коммерческие компании и госсектор.
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