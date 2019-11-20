Севастопольский госуниверситет откроет в 2020 году представительство в Сирии

20.11.19 13:13

© РИА Новости. Саид Царнаев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Севастопольский госуниверситет (СевГУ) начнет в 2020 году набор студентов в Сирии через свое представительство, сообщил директор Центра морских исследований и технологий вуза Дмитрий Татарков.

"Его основная функция - осуществление набора сирийских студентов, которые будут проходить обучение на базе Севастопольского государственного университета в Крыму. Образовательная деятельность в представительстве не ведется", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Татарков отметил, что сирийская сторона в первую очередь заинтересована в подготовке специалистов по магистерской программе "Морская археология", однако в ходе проходящей российско-сирийской археологической экспедиции достигнуты договоренности о расширении возможных программ обучения сирийских студентов.

"Сейчас мы находимся на стадии подбора помещения и персонала. Мы уже вышли на реальное исполнение. Думаю, в начале следующего года будет торжественно открыто это представительство в Тартусе (сирийская провинция - ИФ)", - подчеркнул он.

Соглашение о сотрудничестве Севастополя с провинцией Тартус было подписано 15 января. Оно регулирует взаимоотношения в части международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.

Российско-сирийская археологическая экспедиция началась в Сирии 20 октября. Сначала ученые работали в архивах, изучали на берегу руины гидротехнической системы, храмовые комплексы, район портовых сооружений, а затем приступили к исследованиям в акватории острова Арвад в Средиземном море.