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20.11.19 13:20

Крым ожидает недобора зерновых в 2020г из-за засушливой осени в 2019г

© РИА Новости. Павел Лисицын
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Только 20% озимых взошли в республике Крым к концу второй декады ноября из-за засушливой осени, в 2020 году регион ожидает недобор урожая зерна, заявил глава комитета республиканского парламента по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрий Мигаль.

"Осенняя засуха характеризируется нетипичным температурным фоном. (. . .) Из всех площадей, которые посеяны под озимые культуры, мы получили всходы только на 20%. Это - север (и северо-запад - ИФ) Крыма: Раздольненский, Черноморский, Красноперекопский районы. В остальных зерно либо лежит в сухой почве, либо только поймало провоцирующую влагу, проклюнулось и начинает пропадать. Ждем осадков, которые, возможно, будут в конце ноября - начале декабря, но, тем не менее, мы понимаем, что получим недобор зерновых культур, потому что растения войдут в зиму ослабленными. Мы понимаем, что наши животноводческие предприятия остро испытывают нехватку в кормах, пока до уборочной кампании все в порядке, а дальше могут начаться проблемы", - сказал Мигаль на круглом столе в Симферополе в среду.

По данным синоптиков, температура в первой половине ноября превышала среднесуточную норму на 8-10 градусов и не было осадков. 10 ноября побит температурный рекорд за все время метеонаблюдений в Крыму - воздух прогрелся до 27,1°C.

Аграрии Крыма, по данным Минсельхоза региона на 20 ноября, посеяли более 498,9 тыс. га озимыми, колосовыми и масличными культурами, в частности, озимыми на зерно и корм - 482,3 тыс. га.

Вместе с тем, власти Крыма считают, что продовольственная безопасность в регионе в 2020 году будет обеспечена. "Учитывая большой опыт руководителей сельскохозяйственных предприятий Крыма, руководителей всех органов власти региона, ответственных за аграрный сектор, а также помощь научных организаций, продовольственная безопасность жителей и гостей Крыма в следующем году будет обеспечена", - заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Владимир Анюхин.

Аграрии Крыма в 2018 году сократили сбор зерновых и зернобобовых культур в 1,9 раза к уровню 2017 года из-за засухи, намолотив 906 тыс. тонн при средней урожайности 16,5 ц/га. В 2019 году в Крыму собрали 1,69 млн тонн при средней урожайности 30 ц/га.

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