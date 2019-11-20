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20.11.19 13:45
Проектировщик Крымского моста разработает проект моста через Обь в ХМАО за 280 млн рублей
Компания стала единственным участником конкурса, в связи с чем конкурс был признан несостоявшимся и принято решение о заключении контракта с единственным участником.
Цена контракта составит 280,1 млн рублей, что соответствует начальной цене закупки.
Согласно документации закупки, подрядчик должен провести изыскательные работы не позднее 20 декабря 2019 года, проектные работы должны быть завершены до 20 декабря 2020 года.
Предельная стоимость строительства моста не должна превышать 29,32 млрд рублей.
Как ранее поясняли "Интерфаксу" в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, новый, второй, мостовой переход через Обь в Сургутском районе (действующий мост перегружен - ИФ) планируется в качестве объекта федерального значения в составе федерального дорожного коридора "Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард".
Строительство будет вестись с привлечением государственных и частных средств, при этом 40% от общей стоимости строительства придется на средства федерального и окружного бюджетов.
Сообщалось также, что в 2017 году власти ХМАО без объявления причин отложили подведение итогов конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству данного моста.
Согласно информации на сайте Фонда развития Югры, загруженность существующего моста через Обь возле Сургута выше нормативной в 2,5 раза. При этом ввод в эксплуатацию второго моста позволит снять транспортные ограничения экономического развития региона за счет увеличения количества перевозимых грузов.
По данным сайта АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", компания является одной из ведущих организаций России по проектированию мостов и транспортных сооружений. В частности, компания выступала генеральным проектировщиком Крымского моста.
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