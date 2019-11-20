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20.11.19 14:07

Собянин поручил ускорить открытие новой детской поликлиники на западе Москвы

© РИА Новости. Максим Блинов
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел здание новой детской поликлиники в Тропарево-Никулино и поручил ускорить ее строительство.

Мэр осмотрел здание поликлиники, в частности, кабинет для рентгена, флюорографии и кабинет ультразвуковой диагностики и отметил, что жители района давно мечтали о новой поликлинике.

"Жители Тропарево-Никулино не раз обращались с просьбой построить новую детскую поликлинику. Старая была построена полсотни лет тому назад, и по своим объемам и возможностям не отвечала абсолютно современным требованиям. Мы такой проект сделали", - сказал Собянин.

Он отметил, что проект по своему дизайну уникален для Москвы, у поликлиники особая логистика и проектное решение. "Проект сделали уникальным даже для Москвы, с огромным холлом, который никогда практически не применяется для поликлиник такого уровня, детских поликлиник, такой почти дворец, оснащенный всем необходимым оборудованием, новой стилистикой, новой логистикой для посетителей. Удобно, комфортно", - сказал мэр.

Он выразил надежду, что через месяц-полтора поликлиника начнет свою работу. "Стройка близка к завершению, считаю, что надо быстрее оформлять документы, сдавать официально эту поликлинику и, надеюсь, что в течение месяца-полутора она уже должна принимать первых посетителей. Коллектив есть в поликлинике, так что будет гораздо проще запускать ее", - отметил Собянин.

"Давайте, поторапливайтесь, жители реально ждут эту поликлинику", - добавил он, обращаясь к отвечающим за строительство.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, новую поликлинику смогут посещать более 500 человек в смену, что позволит решить вопрос доступности медицинской помощи детям в Тропарево-Никулино на десятилетия вперед.

Фасады новой поликлиники выполнены из светлых материалов, имитирующих натуральный камень и дерево. В центре здания расположен атриум, который образует насыщенное светом пространство с первого по шестой этажи. Подобное архитектурное решение достаточно распространено для торговых центров и гостиниц класса "люкс", но в практике строительства обычных городских поликлиник встречается едва ли не впервые.

В поликлинике будут вести прием врачи наиболее востребованных специальностей: педиатры, отоларинголог, офтальмолог, невролог, детский хирург, ортопед. Оборудованы зал лечебной физкультуры, кабинеты ингаляционной терапии и электросветолечения, массажа и физиотерапии. Предусмотрены кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, доврачебного приема, вакцинации. Пройти необходимые обследования пациенты смогут и в отделениях лучевой и функциональной диагностики. Поликлинику оснастят физиотерапевтическим оборудованием, электрокардиографом, электроэнцефалографом, ЛОР-установкой.

Планировочное решение с атриумом позволило расположить кабинеты врачей с учетом ожидаемых потоков пациентов. Наиболее часто посещаемые специалисты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты - на верхних. Размещение врачей определили таким образом, чтобы снизить вероятность очередей и сделать ожидание приема комфортным.

По информации пресс-службы мэра Москвы, с 2011 года в столице построили 61 объект здравоохранения, включая 27 поликлиник. В 2019 году введены в эксплуатацию пять объектов здравоохранения. В 2020-2023 годах планируется построить 58 объектов здравоохранения, в том числе 32 поликлиники, 21 больничный корпус и пять подстанций скорой медицинской помощи.

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