Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени

20.11.19 14:15

© РИА Новости. Руслан Кривобок

20 ноября. Interfax-Russia.ru - По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на четверг температура воздуха в черте столицы может опуститься до минус 7-9 градусов, по области - до минус 11 градусов.

По данным метеонаблюдений, ближайшая ночь в столице станет самой морозной с начала осени 2019 года. Температурный минимум был зафиксирован 1 ноября и составил минус 3,8 градусов.

По прогнозу синоптиков, атмосферное давление в столице будет резко расти и достигнет 770-771 миллиметров ртутного столба. Существенных осадков в ночь на четверг в Москве не ожидается.

В столичном метеобюро "Интерфаксу" уточнили, что температура воздуха в Москве и Подмосковье начала стремиться к отрицательным значениям, в черте города переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в интервале с 14:00 до 17:00.

По данным на 13:00, на главной московской метеостанции в районе ВДНХ было зафиксировано плюс 1,2 градуса.