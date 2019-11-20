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20.11.19 14:15
Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени
По данным метеонаблюдений, ближайшая ночь в столице станет самой морозной с начала осени 2019 года. Температурный минимум был зафиксирован 1 ноября и составил минус 3,8 градусов.
По прогнозу синоптиков, атмосферное давление в столице будет резко расти и достигнет 770-771 миллиметров ртутного столба. Существенных осадков в ночь на четверг в Москве не ожидается.
В столичном метеобюро "Интерфаксу" уточнили, что температура воздуха в Москве и Подмосковье начала стремиться к отрицательным значениям, в черте города переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в интервале с 14:00 до 17:00.
По данным на 13:00, на главной московской метеостанции в районе ВДНХ было зафиксировано плюс 1,2 градуса.
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