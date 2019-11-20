Более 300 дворов многоэтажек и свыше 20 парков благоустроят за пять лет в КЧР

20.11.19 14:18

© РИА Новости. Денис Абрамов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Комплексные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов до 2024 года охватят сотни объектов во всех районах Карачаево-Черкесии.

"В рамках регионального проекта по формированию комфортной городской среды, на территории КЧР на пять лет запланировано благоустройство 310 дворовых и 24 общественных территорий", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы главы КЧР.

По его словам, такие данные были озвучены на совещании, организованном в рамках поездки в КЧР главы Минстроя и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

Только за этот год в КЧР завершили благоустройство 60 дворовых территорий многоквартирных домов и 12 общественных зон.

Практически все объекты адаптированы для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья, отметил собеседник агентства.