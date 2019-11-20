Медведев сообщил о создании в "Единой России" правозащитного центра

20.11.19 14:20

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - В "Единой России" появится правозащитный центр, заявил лидер партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Некоторое время назад мы обсуждали идею, чтобы создать специальный правозащитный центр в партии для того, чтобы изучить и в известной степени перенять тот опыт, который был накоплен общественными приемными", - сказал Медведев, выступая на встрече с правозащитниками и общественными деятелями в штаб-квартире "Единой России".

Он подчеркнул, что защита прав гражданина - это приоритет для любого партийца-депутата и представителя "единороссов".

"Поэтому мы договорились, что статус правозащитного центра мы определим в ближайшее время на съезде партии", - сказал Медведев.

Он высказал мнение, что к работе в этом центре могут быть привлечены представители гражданского общества и СМИ.

"Свою готовность сотрудничать с правозащитным центром подтвердила Ассоциация юристов (...)", - отметил Медведев.