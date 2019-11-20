Путин: средства, выделенные на нацпроекты, освоены на 64%

20.11.19 14:29

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Средства, направленные на реализацию национальных проектов, освоены на 64% от годовых назначений, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" в среду.

"У нас исполнение бюджета идет, конечно, лучше, чем освоение средств, предусмотренных на национальные проекты. Это очевидно, это видно из открытых источников. По предварительным данным, на сегодняшний день освоение средств, предусмотренных на национальные проекты, составляет 64%", - сказал Путин.

По мнению президента, проблема заключается в том, что большой объем средств, выделяемых на цели национальных проектов, идет из федеральных источников, а в значительной степени осваивается в субъектах РФ.

"И здесь, конечно, изначально и правительству, и руководителям регионов РФ нужно было бы больше уделить внимания взаимодействию. Сейчас такое взаимодействие налаживается", - сказал Путин.

"Хотел бы в этой связи отметить только одно: у нас нет цели истратить во что бы то ни стало эти деньги. Нам результат нужен от этих расходов. Результат, который должен выразиться в увеличении темпов экономического роста, в повышении производительности труда, в улучшении качества трудовых ресурсов. И в конечном итоге отразиться на благосостоянии людей, на росте их реальных доходов", - пояснил президент.

Он напомнил, что для того, чтобы собрать необходимые суммы денег на нацпроекты, был даже увеличен НДС.

"Конечно, для нас чрезвычайно важно, чтобы эти средства, которые мы собрали для реализации национальных проектов, были истрачены эффективно. Это самое главное, над этим мы и будем работать", - пообещал Путин.